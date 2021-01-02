Теракт в Сомали, унесший жизни четырех человек

Четыре человека, в том числе один гражданин Турции, погибли, еще четыре граждан Турции пострадали в субботу в Сомали в результате теракта, совершенного против турецкой строительной компании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении министерства иностранных дел Турции.

"К сожалению, стало известно, что 4 человека, в том числе 1 гражданин, погибли, еще четыре наших граждан пострадали в результате теракта, совершенного сегодня утром в Сомали против турецкой компании с заминированным мотоциклом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи внимательно следят за состоянием здоровья пострадавших граждан.

"Мы решительно осуждаем это гнусное нападение на сотрудников турецкой компании, которая взяла на себя строительство дороги Могадишо-Афгой и внесла вклад в развитие и процветание Сомали", - говорится в сообщении.