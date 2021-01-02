В России 800 тысяч человек привились от коронавируса
Уже 800 тысяч россиян привились от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он отметил, что в регионы уже доставили более полутора миллионов доз вакцины.
"Вакцинация идет очень активно <...> с учетом всех данных по вакцинированным - это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", - сказал министр.
Ранее он сообщил, что с 1 января на портале госуслуг можно получить сертификат о пройденной вакцинации.
Гражданская вакцинация от COVID-19 началась в России в начале декабря. Сейчас доступна вакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев - сто процентов.
Вакцинация предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Как заявляют разработчики, иммунитет к коронавирусу окончательно формируется через три недели после второй инъекции.
Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.
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