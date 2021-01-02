В Алжире оправдали брата экс-президента

Апелляционный военный суд алжирского города Блида вынес в субботу оправдательный приговор фигурантам дела о "заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил представитель защиты адвокат Халед Бергель.

По решению суда оправданы брат и советник экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саид, бывший координатор служб безопасности Алжира генерал Атман Тартаг и экс-руководитель Департамента разведки и безопасности отставной генерал Мухаммед Медьен, а также лидер Партии трудящихся Луиза Ханун.

"После обсуждения апелляционный военный суд Блиды вынес решение об отмене приговора суда первой инстанции и оправдании всех обвиняемых", - отметил Бергель.

Саид Бутефлика, Тартаг, Медьен и Ханун были приговорены военным трибуналом Блиды к 15 годам лишения свободы 25 сентября 2019 года. Всех их арестовали в начале мая 2019 года. Это произошло чуть более чем через месяц после отставки президента (руководил Алжиром в 1999-2019 годах), вызванной многотысячными акциями протеста по всей стране и давлением армейской верхушки. Сразу после вынесения приговора коллектив адвокатов осужденных подал апелляцию.

10 февраля 2020 года суд подтвердил решение суда первой инстанции, приговорившего Бутефлику, Тартага и Медьена к 15 годам тюремного заключения за участие в "заговоре против государственной власти и нанесение ущерба авторитету армии". В то же время был изменен приговор Ханун: ее срок суд уменьшил с 15 до 3 лет условно.

Некоторые комментаторы полагают, что начавшийся осенью 2019 года процесс в Блиде носил показательный характер и проводился с целью успокоить участников вспыхнувших в феврале 2019 года многотысячных манифестаций, которые требовали призвать коррупционеров к ответственности и изгнать из властных структур людей, связанных с эпохой Абдельазиза Бутефлики.