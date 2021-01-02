https://news.day.az/world/1303645.html Армения назвала число погибших с момента эскалации в Карабахе
Армения назвала число погибших с момента эскалации в Карабахе
В минздраве Армении назвали число погибших в результате военных действий в Нагорном Карабахе. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем Facebook рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.
Она отметила, что с сентября со стороны Армении погибли 3 330 человек.
"Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших", - написала Никогосян.
По ее словам, идентификацию прошли 436 тел, а еще 66 останков были идентифицированы в последние 10 дней.
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