В США оспорят итоги президентских выборов

Группа из 11 сенаторов-республиканцев США объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в их совместном заявлении.

"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", - говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill.

Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.

"Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов", - говорится в заявлении.

В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.

При этом Круза и Холи СМИ уже сейчас называют потенциальными кандидатами от республиканцев на участие в президентской гонке 2024 года.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков Конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.

По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Дональда Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.