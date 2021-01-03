Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание

4-5 января парламент Грузии планирует собраться на внеочередное заседание, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.

Планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об амнистии", а также обсудить пакет поправок в "Налоговый кодекс", которые предусматривают введение льгот в условиях пандемии.

Кроме того, на внеочередном заседании депутаты обсудят вопрос комплектования состава парламентских делегаций.