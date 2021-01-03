https://news.day.az/world/1303652.html Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание - НАЗВАНА ДАТА
Парламент Грузии соберется на внеочередное заседание - НАЗВАНА ДАТА
4-5 января парламент Грузии планирует собраться на внеочередное заседание, передает Day.Az со ссылкой на 1TV.
Планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта "Об амнистии", а также обсудить пакет поправок в "Налоговый кодекс", которые предусматривают введение льгот в условиях пандемии.
Кроме того, на внеочередном заседании депутаты обсудят вопрос комплектования состава парламентских делегаций.
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