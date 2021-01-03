Пьера Кардена похоронили в Париже

Легендарного модельера Пьера Кардена похоронили на кладбище Монмартр в Париже, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. В церемонии прощания приняли участие только близкие и родственники модельера. Дата и время ее проведения не разглашались.

Родные исполнили последнюю волю покойного. Он был похоронен в черном гробу, в одеянии академика изящных искусств с личной шпагой, эфес которой совмещает образы игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает сложенные ножницы.

Ранее сообщалось, что легенда мировой моды скончался на 99-м году жизни в Американском госпитале в пригороде Парижа.

Пьер Карден - величайший модельер. Начинал свою карьеру как театральный художник, работал в ателье Кристиана Диора. В 1950 году основал собственный дом моды.