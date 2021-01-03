https://news.day.az/world/1303661.html Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО
Турция возглавила силы быстрого реагирования НАТО
Командование Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) перешло к Турции, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.
Анкара отправит в состав VJTF мотопехотную бригаду численностью около 4200 военнослужащих, включая новейшую турецкую боевую технику, в частности бронированные машины, противотанковые ракетные комплексы и гаубицы. "Турция вложила значительные средства в оснащение этой воинской части, особенно в логистику и планирование потребностей в боеприпасах", - сказано в заявлении НАТО.
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