https://news.day.az/world/1303662.html Ультраправые собрались проникнуть на митинг в поддержку Трампа «инкогнито»
Ультраправые собрались проникнуть на митинг в поддержку Трампа «инкогнито»
Члены американской ультраправой группировки "Гордые парни" собрались проникнуть на митинг в поддержку действующего президента Дональда Трампа "инкогнито". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Hill.
По данным американского издания, ультраправые намерены прийти на акции протеста, которые состоятся 6 января, во всем черном, чтобы их приняли за представителей движения "Антифа". Отмечается, что 6 января Конгресс США должен утвердить результаты голосования выборщиков.
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