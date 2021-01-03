Ультраправые собрались проникнуть на митинг в поддержку Трампа «инкогнито»

Члены американской ультраправой группировки "Гордые парни" собрались проникнуть на митинг в поддержку действующего президента Дональда Трампа "инкогнито". Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Hill.

По данным американского издания, ультраправые намерены прийти на акции протеста, которые состоятся 6 января, во всем черном, чтобы их приняли за представителей движения "Антифа". Отмечается, что 6 января Конгресс США должен утвердить результаты голосования выборщиков.