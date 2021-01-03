https://news.day.az/world/1303663.html Саудовская Аравия сняла ограничения на въезд в королевство

Саудовская Аравия сняла ограничения на въезд в королевство

В мире, 3 января 2021 09:07 133
Саудовская Аравия сняла ограничения на въезд в королевство

Саудовская Аравия, ранее приостановившая международное авиасообщение из-за отмеченной в ряде стран мутации коронавируса, с воскресенья отменяет запрет на въезд в страну. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в министерстве внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме международного авиасообщения, 21 декабря также временно был закрыт въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты сроком на неделю с возможностью продления еще на одну неделю. В понедельник Саудовская Аравия объявила о решении продлить закрытие границ из-за нового штамма коронавируса еще на неделю.

Отмечается, что после того, как границы будут открыты, пассажиры без гражданства королевства до приезда в Саудовскую Аравию должны провести не менее двух недель за пределами Великобритании, ЮАР и других стран, где происходит распространение нового штамма коронавируса. Прибывающие также должны предоставить результаты ПЦР-теста, которые подтверждают отсутствие заболевания.

Кроме этого, прибывающим необходимо будет провести в самоизоляции от 3 до 14 дней в зависимости от того, из какой страны они прибыли, а также пройти лабораторное ПЦР-исследование на коронавирус.

В середине декабря британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Несколько государств впоследствии остановили авиасообщение с Великобританией.

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