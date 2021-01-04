Купить велосипед во Франции стало сложнее

Во Франции с 2021 года купившие велосипеды граждане будут обязаны зарегистрировать их в специальной общенациональной электронной базе данных. Об этом сообщает телеканал CNews, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Теперь вместе с велосипедами в магазинах будут выдавать специальную наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, информация с которого будет заносится в национальную базу данных. Код содержит информацию о номере, модели, дате регистрации транспортного средства, а также персональные данные покупателя.

"Наклейка должна быть легко читаема и находиться в доступном месте на раме", - поясняет агентство.

Доступ к этим базам данных будут иметь сотрудники правоохранительных органов, а также муниципальные служащие и операторы велопарковок. При перепродаже владелец должен будет сообщить о своем намерении тому магазину, у которого будет зарегистрирован его велосипед. После сделки оператор изменит данные о владельце в своей базе в течение суток.



Данная маркировка не будет обязательной для детских велосипедов с колесами до 16 дюймов, а также для велоприцепов и электротранспорта вроде сигвеев, гироскутеров и прочих.

"Это, впрочем, не помешает их владельцам добровольно внести свой транспорт в общую базу", - говорится в сообщении.

Также от магазинов пока не требуют регистрировать подержанные велосипеды при их перепродаже - это станет обязательным лишь в июле.