Ларри Кинг госпитализирован с коронавирусом

Телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с заболеванием, вызываемым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, СNN отмечает, что Кинг находится на изоляции. Посещать его не могут ни дети, ни жена Шон, на развод с которой телеведущий подал летом позапрошлого года.

Ранее Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 1980-х годах он перенес инфаркт, впоследствии у него был диагностирован рак простаты, который удалось победить. В 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке.

Ларри Кинг (имя при рождении - Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Беларуси. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек.

Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.