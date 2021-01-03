Более четырех миллионов американцев начали прививаться от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

4,2 миллиона жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Больше всего жителей привилось в Калифорнии (412 тысяч), Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч), а меньше всего - в Вайоминге (7,5 тысяч) и округе Колумбия (15 тысяч). Всего по территории США распределено более 13 миллионов доз вакцин.

Ранее сообщалось, что в США возникли проблемы c вакцинацией населения от коронавируса: кампания по вакцинации значительно отстает от графика из-за логистики. Изначально власти собирались привить до конца 2020 года 20 миллионов американцев. Так, во Флориде медики использовали менее четверти доступных доз. В Пуэрто-Рико поставки сорвались из-за отъезда сотрудников на Рождество. В Калифорнии врачи заявили о нехватке препарата.

13 декабря руководство федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) одобрило применение в США вакцины компаний BioNTech и Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах. Первым человеком, получившим вакцину компаний BioNTech и Pfizer в США, стала нью-йоркская медсестра Сандра Линдсей, проработавшая последние десять месяцев с больными COVID-19. Затем 19 декабря американские власти одобрили для использования на территории страны вторую вакцину от коронавируса - Moderna.