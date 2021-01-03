Полиция Лондона разогнала митинг COVID-диссидентов в Гайд-парке

В Лондоне полиция разогнала массовый митинг против локдауна в Гайд-парке. Несколько человек арестовали, в том числе и брата экс-лидера лейбористов Джереми Корбина Пирса. Он - один из самых ярых противников антиковидных мер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Великобритании уже пять дней число заразившихся коронавирусом COVID-19 не опускается ниже 50 тысяч. Сегодня побит новый рекорд - почти 58 тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".