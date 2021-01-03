В ходе операции в Мали погибли двое французских солдат, еще один был ранен. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Военные выполняли миссию по разведке и сбору разведданных в восточном районе Менаки, когда произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство попало в их бронетранспортер.

Сейчас жизни раненого солдата ничего не угрожает.