https://news.day.az/world/1303684.html В Мали взорвали французский БТР: есть погибшие
В Мали взорвали французский БТР: есть погибшие
В ходе операции в Мали погибли двое французских солдат, еще один был ранен. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Военные выполняли миссию по разведке и сбору разведданных в восточном районе Менаки, когда произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство попало в их бронетранспортер.
Сейчас жизни раненого солдата ничего не угрожает.
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