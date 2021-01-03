В Дагестане произошло еще одно землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано в воскресенье в Дагестане. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

По его данным, информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.

По данным МЧС, сейсмостанция РАН зафиксировала сейсмособытие магнитудой 4,2 в 2:07 (GMT+4) в акватории Каспийского моря - в 10 километрах от побережья Дербентского района (ближайший населенный пункт Беледжи).

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 30 километров.

Как сообщалось, накануне в республике произошло землетрясение магнитудой 4,6, эпицентр подземных толчков располагался в 21 км от Дербента и в 12 км от Дагестанских огней.