https://news.day.az/world/1303712.html В Нур-Султане приостановили движение некоторых маршрутов - Причина

В Нур-Султане приостановили движение некоторых маршрутов - Причина

В мире, 3 января 2021 12:00 199
В Нур-Султане приостановили движение некоторых маршрутов

3 января все городские и пригородные маршруты в Нур-Султане будут курсировать до 23:00 часов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Казинформ, сообщается на странице "City Transportation Systems" в сети "Facebook".

"В связи с ухудшением погодных условий, понижением температуры до -30, -38 градусов, временно приостановлено движение следующих пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317", - говорится в сообщении компании.

Остальные пригородные маршруты продолжают работу.

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