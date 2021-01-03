Небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Мичиган. В результате происшествия погибли пилот и два пассажира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дом загорелся в считаные минуты, сообщает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, жильцы успели покинуть здание, никто из них не пострадал.

На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Полиция расследует причины инцидента.