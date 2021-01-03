https://news.day.az/world/1303715.html В США самолет упал на жилой дом, есть погибшие
В США самолет упал на жилой дом, есть погибшие
Небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Мичиган. В результате происшествия погибли пилот и два пассажира, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дом загорелся в считаные минуты, сообщает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, жильцы успели покинуть здание, никто из них не пострадал.
На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Полиция расследует причины инцидента.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре