В России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 150, это минимум новых случаев с 25 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 236 787, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 0,8%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 504 против 447 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 506 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 847, до 2 618 882. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 80,9% от общего числа заразившихся.