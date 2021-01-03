https://news.day.az/world/1303726.html «Британский» вариант коронавируса добрался до Таиланда
«Британский» вариант коронавируса добрался до Таиланда
Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса выявлены в Таиланде, сообщает местный телеканал Thai PBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мутировавший вирус был обнаружен у прибывшей в страну семьи британцев, указано в сообщении. В настоящее время все четверо членов семьи, в том числе двое детей, находятся на карантине в больнице.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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