Москва и Тегеран обсудят производство вакцины от коронавируса

Москва и Тегеран готовят личную встречу, чтобы обсудить производство вакцины от коронавируса COVID-19, передает телеканал "Россия 24". Как заявил посол Ирана в России, сейчас в Исламской республике изучают документы по препаратам, разработанным в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее в Минздраве Ирана подчеркивали, что при покупке иностранных вакцин против COVID-19 в Тегеране будут иметь в виду российские, в том числе "Спутник V".