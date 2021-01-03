https://news.day.az/world/1303727.html Москва и Тегеран обсудят производство вакцины от коронавируса
Москва и Тегеран обсудят производство вакцины от коронавируса
Москва и Тегеран готовят личную встречу, чтобы обсудить производство вакцины от коронавируса COVID-19, передает телеканал "Россия 24". Как заявил посол Ирана в России, сейчас в Исламской республике изучают документы по препаратам, разработанным в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ранее в Минздраве Ирана подчеркивали, что при покупке иностранных вакцин против COVID-19 в Тегеране будут иметь в виду российские, в том числе "Спутник V".
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