В Греции ввели локдаун на неделю

Правительство Греции объявило о возвращении к локдауну на неделю, чтобы снизить давление на систему здравоохранения. Об этом сообщает Politico в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Решение было принято "из соображений предосторожности", чтобы школы могли вернуться к работе 11 января.

"Заболеваемость по-прежнему остается на высоком уровне, и давление на национальную систему здравоохранения сохраняется; в наших больницах продолжает лечиться большое количество пациентов", - заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас.

Кроме того, магазины и службы, открывшиеся во время рождественских праздников, в том числе парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины и церкви, будут закрыты до 11 января.

Будет ужесточен и ночной комендантский час, движение ограничено с 21:00 до 5:00. Рыбалка и охота также запрещены.

Греческие власти надеются, что через неделю магазины второстепенной важности смогут снова открыться с использованием системы онлайн-заказав, когда покупатели смогут забрать товары, которые они купили онлайн или по телефону.