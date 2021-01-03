Bitcoin снова побил исторический рекорд

Bitcoin опять преодолел исторический рекорд стоимости. Об этом свидетельствуют данные Binance в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За день рост цены криптовалюты составил почти 15%. Так, стоимость одной монеты составляла 34 102 доллара.

В свою очередь Coindesk сообщал, что в пике за последние сутки цена биткоина составляла 33 895 долларов, а сейчас он торгуется по 33,7 тысячи долларов.