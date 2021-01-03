Австралия усилила карантин

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии за сутки было выявлено восемь новых случаев COVID-19, а в соседней Виктории - три. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В связи с этим в штатах ужесточили карантин и ввели обязательный масочный режим.

Отмечается, что вспышка в Новом Южном Уэльсе началась примерно в середине декабря в районе северных пляжей Сиднея, где четверть миллиона человек находятся в строгой изоляции до 9 января. Всего там сейчас 148 активных случаев коронавируса.

Также вспышку заражений зафиксировали среди посетителей винного магазина. Предполагается, что там коронавирусом заразились 13 человек.

Теперь Новый Южный Уэльс ввел обязательное ношение масок в закрытых помещениях, таких как игровые комнаты, парикмахерские и магазины, так как власти пытаются ограничить распространение болезни. Они вступят в силу с полуночи по местному времени.