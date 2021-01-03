Британия разрешит смешивать COVID-вакцины

В Великобритании разрешат в редких случаях проводить COVID-вакцинацию разными препаратами, несмотря на отсутствие исследований о смешивании доз. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Власти Британии заявили, что людям можно сделать сочетание двух прививок от COVID-19, например, в случае, если такой же дозы вакцины нет в наличии.

"Если та же вакцина недоступна, или если первый полученный препарат неизвестен, разумно предложить одну дозу доступного препарата для завершения графика вакцинации", - сказано в новых руководящих принципах.

В свою очередь глава отдела иммунизации в Минздраве Англии Мэри Рамзи сказала, что это будет происходить только в крайне редких случаях, и что правительство не рекомендует смешивать вакцины, которые требуют введения как минимум двух доз с интервалом в несколько недель.

В то же время в новых правилах правительства сказано, что "нет доказательств взаимозаменяемости вакцин против COVID-19, хотя исследования еще продолжаются", но в рекомендациях указывается, что, хотя следует приложить все усилия для завершения режима иммунизации одной и той же вакциной, если пациент находится в "непосредственной группе высокого риска" или считается "маловероятным, что он снова приедет", ему могут быть введены другие вакцины.