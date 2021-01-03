Удар по Huawei обернулся провалом для Швеции

Запрет властей Швеции использовать оборудование китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE для построения сети 5G на своей территории обернулся провалом для самого королевства, подарив Китаю неожиданного союзника. В защиту китайских компаний выступил их конкурент на шведском рынке - местный производитель Ericsson. Об этом пишет издание Dagens Nyheter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шведская Ericsson наравне с финской Nokia должна была стать главным бенефициаром ограничений в отношении Huawei, которые ввело Почтовое и телекоммуникационное агентство (PTS). Однако глава Ericsson Берье Экхольм (Borje Ekholm) в январе 2021 года обратился к министру внешней торговли страны Анне Халльберг (Anna Hallberg) с требованием поспособствовать снятию запрета. В противном случае Швецию может покинуть не только Huawei, но и Ericsson, намекнул топ-менеджер.

Представитель Экхольма подтвердил агентству Bloomberg, что тот беседовал с Халльберг. Министр со своей стороны подчеркнула, что не встречалась с топ-менеджером и не имела никаких контактов с PTS. Халльберг добавила, что никогда бы не воспользовалась своим положением для того, чтобы оказать влияние на решение отдельного ведомства.

PTS ввело запрет на использование оборудования Huawei и ZTE в октябре 2020 года. Причиной стали тесные связи Huawei с китайскими военными и опасения, что компания может делиться собранными на территории королевства данными с правительством КНР. Китай тогда пригрозил ответить на действия Стокгольма, осложнив положение шведских компаний на своем рынке. Около 10 процентов продаж телекоммуникационного оборудования Ericsson приходится на КНР. Кроме того, компания сильно зависит от китайских субподрядчиков. В Швеции Ericsson является работодателем для 13 тысяч человек.