https://news.day.az/world/1303752.html Испанские полицейские взяли на абордаж корабль с рейв-вечеринкой
Испанские полицейские взяли на абордаж корабль с рейв-вечеринкой
Незаконную вечеринку на корабле пресекла полиция Испании, передает канал "Россия 24". А организаторов вечеринки задержали. Несанкционированный рейв собрал около ста пятидесяти человек. По данным местных СМИ, люди пришли без масок и пренебрегали мерами безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Правоохранительным органам пришлось буквально брать судно на абордаж. Завязались потасовки, но уже спустя час ситуацию взяли под контроль, а нарушителей отправили в участки.
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