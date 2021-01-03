Испанские полицейские взяли на абордаж корабль с рейв-вечеринкой

Незаконную вечеринку на корабле пресекла полиция Испании, передает канал "Россия 24". А организаторов вечеринки задержали. Несанкционированный рейв собрал около ста пятидесяти человек. По данным местных СМИ, люди пришли без масок и пренебрегали мерами безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правоохранительным органам пришлось буквально брать судно на абордаж. Завязались потасовки, но уже спустя час ситуацию взяли под контроль, а нарушителей отправили в участки.