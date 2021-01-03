Оползень в Норвегии: спасатели нашли пять погибших

В Норвегии на месте масштабного оползня найдены тела пяти погибших, еще пять остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает NRK в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Тело первого погибшего нашли в пятницу, им оказался 31-летний Эйрик Гренолен. Затем в субботу было обнаружено еще три тела и одно - в воскресенье утром.

До сих пор ведется спасательная операция - спасатели все еще ищут выживших.

"Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти выживших", - сказал представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.

Всего в воскресенье поисками на участке оползня будут заниматься пять команд. Гражданская оборона откачивает воду из плотины, протекающей в зону оползня.