Ватикан начнет COVID-вакцинацию в ближайшее время

Ватикан начнет вакцинации против коронавируса "в ближайшие несколько дней". Об этом сообщает The Local в воскресенье, 3 января, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом в коротком заявлении Ватикана не упоминалось о Папе Римском Франциске и о том, когда 84-летний понтифик получит вакцину.

"Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана", - сказано в сообщении.

Отметим, что Ватикан купил низкотемпературный холодильник для хранения вакцины, прививки которой начнутся во второй половине января. Приоритет получит "персонал здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди и персонал, наиболее часто контактирующий с населением".