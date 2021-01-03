Бывший главный санитарный врач России оценил сообщение о появлении смертельно опасной «Болезни X»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил сообщение микробиолога из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жака Муембе-Тамфума, который первым обнаружил вирус Эбола, о том, что в его стране могла появиться новая смертельно опасная "Болезнь X". Его слова в воскресенье, 3 января, приводят "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Онищенко, профессиональному сообществу, в частности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимо обратить пристальное внимание на заявления африканского ученого. "Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим", - заявил депутат.

Он подчеркнул, что появление новых инфекций неизбежно, поскольку является частью процесса эволюции. По мнению Онищенко, если обнаруженный в ДРК вирус близок к Эбола, ученым будет легче справиться с ним.

В то же время, считает эксперт, специалисты должны провести проверку предоставленной Муембе-Тамфумом информации, чтобы пресечь распространение слухов и домыслов на этот счет.