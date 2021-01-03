Инфекционист дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Такое заявление в воскресенье, 3 января, сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По его словам, снижение количества новых случаев заболевания не свидетельствует о стабилизации общей ситуации.

"Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам", - пояснил Тимаков.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация может улучшиться в стране в феврале. В Москве, как подчеркнул инфекционист, это случится немного раньше - в конце января.

Медик также рекомендовал гражданам не расслабляться и соблюдать предписанные властями и врачами меры безопасности, чтобы сдержать распространение инфекции.