Правительство Литвы продлило запрет на передвижение по стране до конца января

Кабинет министров Литвы продлил до 31 января запрет на передвижение по стране в связи с эпидемией коронавируса. Решение об этом было принято на созванном в воскресенье совещании правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аргументы экспертов однозначно говорят о том, что отменять запрет на передвижение между муниципалитетами рано. Предлагается продлить такой порядок до конца текущего месяца", - заявила на заседании министр внутренних дел Агне Билотайте.

Рекомендацию оставить в силе данное требование кабинету в воскресенье представила экспертная комиссия по экстремальным ситуациям. "Решено вернуться к этому вопросу и проанализировать положение с эпидемией коронавируса 17 января", - сказала глава МВД.

С 16 декабря в Литве на праздничный период был введен до 3 января запрет на передвижение по стране. Оно разрешалось только по территории самоуправления, где человек проживает. Выезд за пределы территориального образования запрещен, кроме поездок на работу, на похороны близких, в медицинские учреждения, в аэропорты.

Для контроля оборудованы около 250 блокпостов. На них дежурит не только полиция, но и сотрудники погранслужбы, военной полиции, члены Союза стрелков - добровольческой военизированной организации, интегрированной в систему Минобороны Литвы. Кроме блокпостов, контроль осуществляется мобильными патрулями. За первый день года полиция развернула более 2 тыс. транспортных средств, 12 водителей были наказаны штрафом.