https://news.day.az/world/1303779.html Компания Pfizer предложила свою вакцину от COVID-19 Африке

Компания Pfizer предложила свою вакцину от COVID-19 Африке

В мире, 3 января 2021 17:17 242
Компания Pfizer предложила свою вакцину от COVID-19 Африке

Компании Pfizer и BioNTech предложили поставить созданную ими вакцину от COVID-19 в количестве 50 млн доз в Африку для медицинских работников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предложение содержит "непомерно высокую цену", передает Bloomberg реакцию председательствующей в Африканском союзе ЮАР. Сейчас Африканский союз ведет переговоры с рядом поставщиков вакцин от нового коронавируса, включая компанию Johnson & Johnson. Между тем Африканский экспортно-импортный банк сообщил 24 декабря, что странам Африки требуется в экстренном порядке более $9 млрд, чтобы закупить минимально необходимое количество вакцины от COVID-19 с целью остановить эпидемию на континенте, которая продолжает разрастаться.

Большинство стран Африки являются участниками COVAX - международного механизма, запущенного Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. COVAX призван поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от COVID-19. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая доступ к ним развивающихся государств. Однако, согласно оценкам экспертов, в рамках программы COVAX в текущем году можно будет вакцинировать не более 20% населения Африки. Это недостаточно для того, чтобы остановить на континенте эпидемию COVID-19.

 

На текущий день в Африке выявлены 2 782 260 зараженных коронавирусом, из них более 66 тыс. умерли. Наибольшее число инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР, за ней следуют Марокко, Египет, Тунис и Эфиопия.

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