В Эстонии испортили 20 доз вакцины от коронавируса, оставив ее в комнатной температуре

Двадцать доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech были испорчены в эстонской Раплаской больнице из-за нарушений правил хранения. Об этом в воскресенье сообщила заведующая больницей Пилле Мукк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Да, к сожалению, при поставке первых вакцин произошла человеческая ошибка, из-за которой первые дозы вакцины не смогли использовать, - сказала она порталу Delfi. - Причины выяснены, сообщены, и улучшения процесса произведены. За происходящее в больнице отвечает руководитель больницы".

По информации портала, вакцину, которая по правилам должна храниться при температуре минус 70 градусов, в больнице хранили при комнатной температуре.

Первая партия вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, содержащая 9 750 доз для вакцинации 4 875 человек, прибыла в Эстонию 26 декабря. Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. Первыми вакцину получат медицинские работники больниц, скорой помощи и центров семейных врачей в уезде Ида-Вирумаа, а также в Таллине и Тарту, где показатели заболеваемости коронавирусом наиболее высоки. До марта 2021 года Эстония рассчитывает получить 140 тыс. доз вакцины, их должно хватить для 70 тыс. человек. Вакцинация в Эстонии является добровольной и бесплатной.

Согласно утвержденной правительством Эстонии программе, в первую очередь вакцину получат около 30 тыс. работников сферы здравоохранения, около 25 тыс. работников и жильцов домов престарелых, порядка 260 тыс. человек старше 70 лет, а также находящихся в группе риска в связи с различными заболеваниями. Эстония ранее забронировала поставку 1,33 млн доз вакцины AstraZeneca, 300 тыс. доз вакцины Jannsen, а также 603 876 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. За последние сутки в стране зафиксировано 342 новых случая заражения коронавирусом, три человека умерли. Общее число инфицированных достигло 29 131, всего умерли 244 пациента.