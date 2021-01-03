В Пакистане неизвестные похитили и убили 11 шахтеров

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан 11 рабочих угольной шахты были убиты, еще трое получили ранения. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает Синьхуа со ссылкой на чиновника местной администрации, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, неизвестные боевики в субботу вечером похитили рабочих угольной шахты в районе Болан, после чего убили их в другом районе.

Источники в местных спецслужбах сообщили агентству на условиях анонимности, что боевики надели на рабочих наручники, связали им ноги и позже выстрелили в них с близкого расстояния.

Постарадавшие были доставлены в ближайшую больницу, однако их состояние пока не известно.

Ведется расследование. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.