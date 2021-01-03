Самолет "Turkish Airlines" совершил аварийную посадку в Стамбуле

Принадлежащий "Turkish Airlines" грузовой самолет "B777-F" совершил аварийную посадку вскоре после вылета из стамбульского аэропорта Ататюрк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, причиной посадки стали деформации фюзеляжа в результате столкновения со стаей птиц.

В сообщении компании говорится, что грузовой самолет TK6220 направлялся из Стамбула в Алматы.