В США назвали свою версию происхождения коронавируса

Утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной версией происхождения коронавируса. Такое мнение выразил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, передает Daily Mail.

По словам Поттингера, подобную теорию возникновения эпидемии на данный момент можно считать самой достоверной. "Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса", - заявил чиновник в ходе Zoom-конференции, в которой приняли участие парламентарии из разных стран, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил замсоветника, вирус мог "ускользнуть" из лаборатории в результате аварии. При этом никаких доказательств своей версии он не привел.