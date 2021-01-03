https://news.day.az/world/1303804.html В Чехии произошел пожар в доме престарелых
В Чехии произошел пожар в доме престарелых
Пенсионерка погибла при пожаре дома престарелых в городе Крупка на северо-западе Чехии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пожар в доме престарелых произошел в ночь на воскресенье. В тот момент в здании, включая жертву трагедии, находились 11 постояльцев. Один из них отравился угарным газом и был доставлен в местную больницу.
Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные быстро справились с огнем. Причины возгорания устанавливает комиссия экспертов полиции. Материальный ущерб от пожара, согласно предварительным данным, составляет 5 млн крон (около €195 тыс.).
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