В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Турции Элязыг.

Об этом, как передает Day.Az, сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 8,5 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.