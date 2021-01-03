https://news.day.az/world/1303805.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Турции Элязыг.
Об этом, как передает Day.Az, сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) страны.
Эпицентр подземных толчков находился на глубине 8,5 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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