Статистика смертей от коронавируса в США сильно завышена

Действующий президент США Дональд Трамп убежден, что статистика случаев заражения коронавирусом и смертей в результате вызванной им болезни сильно завышена из-за используемой методики подсчета. Такое мнение он высказал в воскресенье на своей странице в ​​​​​​Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Количество случаев заражения и смертей от китайского вируса (так Трамп называет коронавирус - прим. ТАСС) очень сильно завышено в Соединенных Штатах, потому что у Центров по контролю и профилактике заболеваний смехотворные методы оценки по сравнению с другими странами", - написал Трамп.

Американский президент убежден, что некоторые страны также преднамеренно занижают и "очень неточно" сообщают о статистике заболевших и умерших.

На заявление Трампа обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Выступая в воскресенье в эфире телекомпании ABC, главный американский инфекционист подчеркнул, что смертность от последствий коронавируса в США "соответствует действительности". "Достаточно побывать в больницах и посмотреть, как обстоят дела у работников сферы здравоохранения, - указал Фаучи в ответ на просьбу ведущего прокомментировать твит Трампа. - Больницам не хватает коек, не хватает опытных сотрудников, а те, что есть, измотаны".