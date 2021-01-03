Норвегия ужесточает локдаун

В Норвегии растет заболеваемость COVID-19, поэтому власти приняли решение ужесточить ранее введенные меры для борьбы с инфекцией, в том числе запретить продажу алкоголя в кафе и ограничить количество людей на частных мероприятиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом объявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает NRK.

Число новых случаев заражения растет в 40 муниципалитетах и это вызывает у властей беспокойство, особенно на фоне возвращения людей в страну после праздников и обнаружения нового штамма коронавируса в стране, пояснила премьер.

С 4 по 18 января января в стране будут действовать следующие ограничения:

- запрещена продажа алкоголя в кафе, хотя сами заведения остаются открытыми (сейчас запрещена продажа алкоголя после полуночи);

- на частных мероприятиях вне дома, например на вечеринке в честь дня рождения, может быть не более пяти человек (до этого - не более 20 человек). На публичных мероприятиях в закрытых помещениях - не более десяти человек. При этом если присутствующие сидят на фиксированных местах, то их может быть максимум 200 (это правило остается неизменным);

- на похоронах может быть не более 50 человек (даже если место нефиксированное).