https://news.day.az/world/1303821.html Сильный взрыв на границе Ливии и Сирии - есть пострадавшие
Сильный взрыв на границе Ливии и Сирии - есть пострадавшие
По меньшей мере 10 человек пострадали в воскресенье при взрыве на складе, где хранились газовые баллоны, в ливанском городе Каср на границе с Сирией.
Об этом сообщил телеканал LBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, семь пострадавших госпитализированы. Причина инцидента не уточняется.
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