Новый штамм коронавируса обнаружен в Греции

Новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, выявлен в Греции.

Об этом сообщил в воскресенье греческий телеканал Antenna, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, новый штамм был обнаружен в тестах, переданных Институту медико-технологических исследований Афинской академии. Штамм выявили в четырех образцах, отметил телеканал, выразив мнение, что именно обнаружение мутировавшего штамма, весьма вероятно, и привело к решению правительства ввести более строгий карантин в ближайшие дни, чтобы остановить любое крупномасштабное распространение инфекции в стране.

В субботу официальный представитель греческого кабмина Стелиос Пецас объявил, что меры всеобщего карантина, действующие в Греции, будут более жесткими до 11 января, закрываются даже те предприятия сферы услуг, которым пока было разрешено работать.