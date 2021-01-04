Свыше 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 10 102 человека, общее число выздоровевших достигло 2 136 534.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 241 912 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 9 877 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 193 человека, общее число жертв заболевания достигло 21 295.