https://news.day.az/world/1303830.html Свыше 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Свыше 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) выздоровели 10 102 человека, общее число выздоровевших достигло 2 136 534.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 241 912 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 9 877 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса скончались 193 человека, общее число жертв заболевания достигло 21 295.
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