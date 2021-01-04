В Индии на похоронах рухнула крыша

Крыша крематория обрушилась на головы нескольких десятков индийцев, пришедших на похороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш на севере Индии во время дождя. Как отмечается, люди столпились под крышей, чтобы не промокнуть. Большинство из них - родственники мужчины, которого в это время кремировали.

В результате под завалами погиб 21 человек. В то же время NDTV отмечает, что умерло 22 человека, а из-под обломков живыми достали по меньшей мере 38 человек. Некоторых доставили в больницу.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что за каждого погибшего родным выплатят 200 тысяч рупий (около 2750 долларов). Он также поручил местным властям расследовать причины произошедшего и подготовить доклад.

Соболезнования в связи со случившимся выразил президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди. Они также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.