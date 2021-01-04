Боевики напали на деревни в Нигере

Около 100 человек стали жертвами нападений боевиков в субботу на две деревни на западе Нигера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава коммуны Тондикивинди Альму Хассан.

Ранее военный источник сообщил, что по меньшей мере 58 мирных граждан погибли в результате нападения неизвестных вооруженных людей на западе Нигера в субботу. Атаке подверглась деревня, расположенная недалеко от границы с Мали.

"До 70 человек погибли в (деревне - ред.) Чома Бангу и 30 в Зарумадарейе. 75 также получили ранения", - сообщил Хассан агентству Франс Пресс.

Как отмечает агентство, подвергшиеся нападениям деревни расположены в 120 километрах к северу от столицы Нигера Ниамея.

Нападение совершено в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов, по итогам которого лидирует бывший глава министерства иностранных дел, а затем министр внутренних дел и безопасности Нигера 61-летний Мохамед Базум. По данным местных СМИ, второй тур состоится в феврале.

Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере проходил 27 декабря. На пост президента претендовали 30 кандидатов от разных политических партий. Результаты первого тура должен подтвердить конституционный суд Нигера.