Новый состав конгресса США приступил к работе

Новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил в воскресенье к работе в условиях, когда контроль над сенатом еще не определился.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Палата представителей провела первую сессию, также на сессию собрался сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.

Демократы в новом составе сохранили, хотя и в ослабленном виде, контроль над палатой представителей, сейчас у них 222 голоса против 211 у республиканцев. В одном округе победитель еще не определен, а в другом избранный конгрессмен Люк Летлоу скончался от коронавируса незадолго до сессии конгресса.

Как ожидается, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет переизбрана на новый двухлетний срок. Пелоси контролирует фракцию демократов с 2003 года, оппозиция ей ограничена.

При этом республиканец Митч Макконнелл может потерять место лидера большинства в сенате по результатам довыборов сразу в двух округах Джорджии 5 января. Если демократы победят в обоих округах, счет по сенаторам станет 50:50, и будущая вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената сможет голосовать за демократов при равном распределении голосов.

Новый состав конгресса приступает к обязанностям незадолго до общей сессии 6 января, где должна быть утверждена победа демократа Джо Байдена на президентских выборах. Часть республиканцев в обеих палатах, как ожидается, выскажет возражения против утверждения Байдена, хотя и не имеет практических шансов на успех. Действующий президент Дональд Трамп поражение на выборах не признает.

Кроме того, демократы намерены в очередной раз поднять в сенате в ближайшее время вопрос о прямых выплатах налогоплательщикам в размере 2 тысячи долларов на человека. До последнего времени республиканцы блокировали эти попытки.