При нападении на автобус в Сирии погибли 6 человек

Террористы напали на автобус в районе города Саламия в сирийской провинции Хама, шесть человек погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.

По данным собеседника издания, теракт произошел рядом с поселением Вади Узейб. "Сирийские военные, находящиеся там, завязали бой с террористами, что привело к блокировке трассы", - добавил он.

Сирийское государственное агентство САНА сообщало 30 декабря о нападении на автобус с мирными жителями на трассе "Дейр-эз-Зор - Пальмира". В результате взрыва тогда погибли 28 человек, 13 получили ранения.

Агентство Рейтер со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов сообщило позже, что ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным Рейтер, исламисты утверждают, что в результате взрыва погибли 40 солдат сирийской армии, еще шестеро пострадали.