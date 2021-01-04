В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna для ускорения вакцинации

Власти США обсуждают возможность введения некоторым людям половинной дозы вакцины от коронавируса Moderna, чтобы ускорить кампанию по вакцинации.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи.

Сейчас, согласно нормативам, для вакцинации человека нужно ввести две дозы препарата компании Moderna с интервалом в 28 дней.

"Вот альтернатива. Мы знаем, что в случае с вакциной Moderna если давать половину дозы людям в возрасте от 18 до 55 лет, но два раза, это означает точное достижение цели по вакцинации вдвое большего количества людей теми дозами, которые у нас имеются", - сказал Слауи в эфире канала CBS News.

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в США 14 декабря. Позднее к использованию была одобрена и вакцина компании Moderna.