Нефть вновь подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость мартовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 2,01% и составила $52,84 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в феврале повысилась на 1,77% и составила $49,38.